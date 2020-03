Marcelo apoia medidas do Governo e exorta portugueses a mobilizarem-se O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apoiou hoje as medidas adotadas pelo Governo para fazer face ao novo coronavírus e avisou que a pandemia "pode ser mais grave e duradoura", exortando os portugueses a mobilizarem-se. nacional Lusa nacional/marcelo-apoia-medidas-do-governo-e-exorta_5e6b7d3a23994a197a1e9bbc





Numa nota publicada na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa refere que o Governo anunciou na quinta-feira "as medidas que entendeu estritamente necessárias e suficientes para esta fase da situação vivida em Portugal, na saúde, como na economia, no emprego e nos rendimentos", ressalvando que o executivo deixou claro que "se mais medidas forem exigidas para salvaguardar os Portugueses, não deixará de as tomar".

"E, de facto, se a situação o impuser, essas medidas mais reforçadas deverão ser mesmo tomadas. O Presidente da República, que tem acompanhado o processo par e passo, apoia a decisão do Governo, saúda o sentido de Estado dos partidos e parceiros sociais, e promulgará ou tomará a iniciativa quanto a todas as medidas que for entendido serem imprescindíveis perante a gravidade da situação", garantiu.

Dirigindo-se aos portugueses, o Presidente da República pede que "continuem mobilizados mas serenos, preocupados mas disciplinados" e percebam que "só com paciência e contenção e cumprindo as medidas tomadas, evitando situações de risco e ficando em casa sempre que possível" será possível "criar condições para moderar e depois travar a pandemia".

"Tudo, cuidando, ao mesmo tempo, dos efeitos económicos e sociais, por forma a limitar a quebra no crescimento, no emprego e nos rendimentos das famílias, agora e nos tempos vizinhos. Isto, porque nos encontramos perante um duplo desafio: de saúde pública e económico e social", destacou.

JF // SF

Lusa/fim