Marcelo agradece a Centeno "total enfoque" na atual situação económica O Presidente da República recebeu hoje o ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, a quem "agradeceu a sua manifestação de total enfoque" na atual situação económica e financeira face à pandemia da covid-19.





De acordo com uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa ouviu hoje o ministro das Finanças "sobre a situação económica e financeira internacional e nacional, na sequência da pandemia covid-19 e a quem agradeceu a sua manifestação de total enfoque no enfrentar dessa situação".

Este encontro antecedeu a promulgação do Orçamento do Estado para 2020 pelo Presidente da República e aconteceu num contexto de pandemia da covid-19.

De acordo com o semanário Expresso, Marcelo Rebelo de Sousa chamou Mário Centeno a Belém "para o convencer a ficar" no Governo chefiado por António Costa "numa altura em que são enormes as incógnitas sobre a situação financeira internacional e a situação económica e financeira de Portugal à luz da crise".

