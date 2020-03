Mais de 80 músicos e atores atuam a partir de sexta-feira no HomeStage Festival Mais de 80 músicos e atores, de vários países, incluindo Portugal, atuam, de casa para o mundo, a partir de sexta-feira, no âmbito do HomeStage Festival, que visa a chamar a atenção para a precariedade no setor dos espetáculos. nacional Lusa nacional/mais-de-80-musicos-e-atores-atuam-a-partir-de_5e7b5ca754821b1985b3733a





O HomeStage Festival, que decorre entre sexta-feira e 01 de abril, conta, de acordo com a organização, com "mais de 60 nomes alinhados, representando 11 nacionalidades", que irão atuar em "'streaming' a partir de seis países, nas áreas de música e teatro".

Este festival, criado neste formato tendo em conta a situação vivida em Portugal devido à pandemia da Covid-19, "tem como propósito, a consciencialização geral acerca da situação precária vivida pelos artistas e restantes profissionais do espetáculo no contexto atual que se vive por todo o globo".

Nas últimas semanas, dezenas de espetáculos de música, teatro, dança, mas também festivais e digressões nacionais foram adiadas e, em alguns casos, canceladas, em Portugal por causa das medidas restritivas decretadas pelo Governo, e mais tarde, pela declaração de estado de emergência.

"A produção e o acesso à cultura são ainda mais essenciais nestes tempos desafiantes", refere a organização em comunicado.

Ao longo dos seis dias do festival, "serão incentivados os donativos voluntários e diretos a cada artista, ou a causas escolhidas [por eles], através de MBWay, PayPal ou IBAN".

As atuações, que terão uma duração máxima de meia hora, iniciam-se às 16:00 de sexta-feira, com o músico Bruno Pato. As atuações irão suceder-se de meia em meia hora, até às 22:30, hora em que começará a última, do músico Sebastião Antunes.

Para sexta-feira, estão também marcadas as atuações de Grame Pullyen (que atua a partir do Reino Unido), Daniel Schvetz (Argentina), Joana Figueira, Monáxi, Najla Shami (Espanha), Miguel Calhaz, Pedro Diogo, Casuar, Carlos Clara Gomes e Luiz Caracol.

Até 01 de abril irão atuar, entre outros, Carlos Alberto Moniz, Rua Direita, Rapaz Improvisado, Cláudia Fonseca (Brasil), Luís Travassos, Davide Zaccaria e Maia Anadon (Itália), Fernando Terra (Brasil), André Varandas, Lúcio Vieira (Angola), Rita Laranjeira, João Paulo Oliveira, Little Orange, Luca Fiori (Reino Unido), Sarah Linhares (Canadá) Barry White Gone Wrong (Bélgica), St. James Park, Caio, Fast Eddie Nelson, Beto Kalulu (Angola), Chico Lobo (Brasil), Flávio Torres, Lisa Reis (Cabo Verde), Madalena Palmeirim, Manuel Linhares, Jorge Rivotti e Ivy.

O cartaz completo, com dias e horas das atuações, estão disponíveis na página do HomeStage Festival, na rede social Facebook.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 226.000 casos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais.

Em Portugal, há 43 mortes, mais 10 do que na véspera, e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

O Governo declarou, no dia 17, o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

