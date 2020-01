Luso-canadiano Luís Sequeira volta a trabalhar com o cineasta Guillermo del Toro O realizador mexicano Guillermo del Toro iniciou a rodagem de um novo filme, "Nightmare Alley", e volta a contar com o luso-canadiano Luís Sequeira, que assinou o guarda-roupa de "A Forma da Água". nacional Lusa nacional/luso-canadiano-luis-sequeira-volta-a_5e3326d740d8a912bc5c3390





De acordo com a publicação Indiwire, Guillermo del Toro está a filmar "Nightmare Alley" em Toronto, no Canadá, tendo convocado muitos dos que trabalharam com ele no filme anterior, "A Forma da Água", entre os quais Luís Sequeira, na direção de guarda-roupa.

Luís Sequeira nasceu no Canadá, é filho de portugueses, tem dupla nacionalidade e soma mais de trinta anos de carreira entre a moda e o cinema.

Em 2018 esteve nomeado para o Óscar de melhor guarda-roupa com "A Forma da Água", que valeu a Guillermo del Toro os prémios da academia norte-americana de 'melhor filme' e 'melhor realização'.

Na altura, contou à agência Lusa que a nomeação para os Óscares era "o momento mais alto" da carreira profissional e que, antes de "A Forma da Água", a colaboração com Guillermo del Toro acontecera na série "The Strain".

Depois de "A Forma da Água", Luís Sequeira assinou o guarda-roupa dos filmes "The Christmas Chronicles", de Clay Kaytis, "It - Capítulo 2", de Andy Muschietti, e "Monster Problems", de Michael Matthews, este ainda em pós-produção.

Com produção da Searchlight Pictures, "Nightmare Alley" é uma adaptação de um romance homónimo de William Lindsay Gresham, de 1946, com argumento adaptado pelo próprio Guillermo del Toro, em parceria com Kim Morgan.

Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins (que entrou em "A Forma da Água"), Ron Perlman, Rooney Mara e David Strathairn fazem parte do elenco.

"Kim Morgan e eu trabalhámos com grande paixão para transpor para cinema o mundo e a linguagem crua e negra de William Gresham, e agora juntou-se a nós um soberbo grupo de artistas e técnicos para lhe dar vida", afirmou Guillermo del Toro, citado pela Indiewire.

Enquanto filma "Nightmare Alley", Guillermo del Toro tem em pré-produção o filme "Pinnochio" e a série "Wizards".

SS/(SEYM) // MAG

Lusa/fim