Linha de apoio à saúde mental dos enfermeiros lançada na quarta-feira A Ordem dos Enfermeiros (OE) criou a Linha de Apoio à Saúde Mental, que pretende apoiar estes profissionais durante a pandemia covid-19, gratuitamente, e que estará disponível a partir de quarta-feira, informou hoje a entidade.





"Neste momento tão difícil que o país e o mundo atravessam, o stresse e a ansiedade são reações normais, o que não significa que não possam ser atenuadas, sobretudo no caso particular dos enfermeiros, que são a nossa única linha de defesa. Sujeitos a longos turnos de trabalho, à convivência diária com a morte e afastados da sua família, é importante que tenham quem os ouça. Estamos aqui e não deixamos ninguém sozinho", lê-se no comunicado da OE.

Este novo serviço é gratuito, sendo operacionalizado por enfermeiros voluntários especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, que, destaca, "detêm conhecimentos técnico-científicos que lhes permitem avaliar, planear e implementar intervenções de âmbito psicoterapêutico, sócioterapêutico, psicossocial e psicoeducacional".

A linha vai estar em vigor enquanto durar a pandemia, funcionando nos dias úteis, entre as 09:00 e as 18:00.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 120 mil mortos e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, cerca de 402 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 567 mortos, mais 32 do que na segunda-feira (+6,%), e 17.448 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 514 (+3%).

