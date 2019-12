Ligação ferroviária entre Lisboa e Porto cortada - CP A circulação dos comboios de longo curso da Linha do Norte, que liga Lisboa ao Porto, está hoje suspensa devido ao mau tempo, disse à agência Lusa fonte oficial da CP -- Comboios de Portugal. nacional Lusa nacional/ligacao-ferroviaria-entre-lisboa-e-porto_5dfdeb0e281dcd797dc02c2f





De acordo com a fonte, neste momento não existem condições para se realizar as viagens de longo curso na Linha do Norte, pelo que a circulação de comboios (do serviço Intercidades e Alfa Pendular) foi suspensa "até haver condições" para retomar a circulação.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP) explicou que em causa está o troço entre Alfarelos e Ameal Sul, onde a linha ferroviária se "mantém submersa" desde o final de tarde de sexta-feira, devido à subida do nível das águas da Bacia do Mondego.

