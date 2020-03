Lares devem ter planos de contingência - ministra da saúde Os utentes do lar de Famalicão sem funcionários devido à covid-19 estão a ser submetidos ao teste do novo vírus, disse hoje a ministra da Saúde, que lembrou que as instituições devem ter planos de contingência para responder à pandemia. nacional Lusa nacional/lares-devem-ter-planos-de-contingencia_5e7765a7fed2021973af6096





Marta Temido disse ainda que as autoridades de saúde têm identificadas neste momento quatro instituições que recebem idosos com casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, duas na região de Lisboa e Vale do Tejo e duas na região Norte.

Em relação a Vila Nova de Famalicão, realçou que se trata de um "lar privado" onde foram identificados "alguns doentes" com o vírus da covid-19 e "que estão as ser testados esta manhã".

"Preocupa-nos a circunstância que está a ocorrer concretamente em Famalicão, na medida em que estas instituições, que são instituições privadas ou IPSS, têm de ter um plano contingencia", que "tinham de ter pensado", seguindo informações divulgadas "há bastantes dias, para não dizer semanas", disse Marta Temido, dando como exemplo a necessidade de haver equipas a trabalhar em turnos ou de haver recursos humanos "de segunda linha" preparados para a possibilidade de serem acionados.

