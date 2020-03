Jogos das competições profissionais de futebol à porta fechada Os jogos da 25.ª jornada das competições profissionais de futebol, marcados para o próximo fim de semana, vão ser disputados à porta fechada, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). nacional Lusa nacional/jogos-das-competicoes-profissionais-de_5e67892d54821b1985abbbe0





"Determinar que todos os jogos das competições de futebol profissional decorrerão à porta fechada", é uma das decisões determinadas pelo grupo de emergência criado pelo presidente da FPF, Fernando Gomes, para monitorizar o impacto do Covid-19 nas competições futebolísticas.

A ronda 25 da I Liga realiza-se entre sexta-feira (13 de março) e domingo (15 de março), enquanto a 25.ª ronda da II Liga começa no mesmo dia e encerra na segunda-feira (16 de março).

Na 25.ª ronda do campeonato principal, o líder FC Porto visita o Famalicão, no domingo, um dia depois de o Benfica receber o Tondela e de o Sporting jogar no terreno do Vitória de Guimarães.

