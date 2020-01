Iggy Pop atua no festival de Vilar de Mouros O músico norte-americano Iggy Pop vai atuar em agosto no festival de Vilar de Mouros, em Caminha, foi hoje anunciado. nacional Lusa nacional/iggy-pop-atua-no-festival-de-vilar-de-mouros_5e174d4d173a6f1c3169b39a





Apresentado como "um dos músicos mais elásticos, inventivos e arrebatadores da história do punk, do rock e da pop contemporânea", Iggy Pop, 72 anos, regressará a Portugal para um concerto a 29 de agosto, terceiro e último dia do festival minhoto.

Iggy Pop lançou no ano passado o álbum "Free", feito com canções compostas pelo trompetista Leron Thomas e pela guitarrista Sarah Lipstate, entendido como de ressaca à intensidade do disco anterior, "Post Pop Depression" (2016), e consequente digressão, que o levou na altura a palcos portugueses.

Segundo a organização, o concerto de Iggy Pop em Vilar de Mouros será "uma viagem desde os tempos dos The Stooges", passando pela "icónica colaboração com David Bowie", da qual resultaram dois álbuns, sem esquecer "Post Pop Depression", produzido por Josh Homme.

Iggy Pop é a primeira confirmação do festival de Vilar de Mouros.

Em 2019, o festival contou com mais de 46 mil espectadores.

