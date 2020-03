Hospital de Faro ativado para receber doentes - DGS O Hospital de Faro foi ativado para receber doentes infetados com o novo coronavírus que causa a doença Covid-19, anunciou hoje a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em conferência de imprensa em Lisboa. nacional Lusa nacional/hospital-de-faro-ativado-para-receber-doentes_5e66b29dfed2021973a9070e





Graça Freitas adiantou que, além do internamento, o hospital está apto a realizar testes laboratoriais a casos suspeitos de infeção.

Além do Hospital de Faro, estão preparados para receber doentes os hospitais de Santa Maria, Curry Cabral e Dona Estefânia (Lisboa), de S. João e Santo António (Porto), Pedro Hispano (Matosinhos), de Braga, Guarda e Coimbra (incluindo o hospital pediátrico).

Em Portugal há 39 pessoas com Covid-19, a maioria na região Norte. No Algarve foi confirmado pelo menos um caso, em Portimão.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, mas mais de 62 mil já recuperaram.

A Itália tornou-se no país mais afetado fora da China, com 463 mortos e mais de 7.900 contaminados, estando cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país.

O novo coronavírus é uma família de vírus que pode provocar infeções respiratórias, como pneumonia.

