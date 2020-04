Hospital da Cruz Vermelha fica fora da rede de combate à pandemia - Governo O Hospital da Cruz Vermelha não vai integrar a "rede covid", criada em resposta à pandemia do novo coronavírus, anunciou hoje o executivo, realçando que esta decisão é tomada porque, face à situação atual, tal não é necessário. nacional Lusa nacional/hospital-da-cruz-vermelha-fica-fora-da-rede_5e8f830e202c5331b3e28dd8





"Consideramos não se justificar atualmente a integração do Hospital da Cruz Vermelha na rede covid, sem prejuízo do contributo vital que, nesta fase, já é desenvolvido por essa instituição no apoio ao Estado num cenário ímpar e de especial exigência", lê-se numa nota conjunta dos ministérios da Saúde e da Defesa Nacional.

O Governo destacou "o papel da Cruz Vermelha Portuguesa como parte integrante da proteção civil, numa resposta articulada com as entidades competentes".

