Grupos Central e Oriental sob avisos amarelos devido a chuva e vento O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) emitiu hoje avisos amarelos para os grupos Central e Oriental dos Açores relativos a precipitação e vento por vezes forte, que vigoram entre hoje e na terça-feira.





Segundo o comunicado do IPMA, os Açores estão a ser atingidos por uma depressão com um sistema frontal associado que irá condicionar o estado do tempo.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental), a precipitação por vezes forte pode ser acompanhada de trovoada, enquanto o vento soprará de sul, a rodar para noroeste.

Este grupo está abrangido por avisos relativos a precipitação para dois períodos - ente as 13:00 e as 15:00 de hoje e das 00:00 às 24:00 de terça-feira -- e a vento, das 06:00 às 18:00 de terça-feira.

Nas ilhas Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa (grupo Central), a chuva será igualmente acompanhada de trovoada.

Neste caso, há um aviso para precipitação em vigor das 06:00 às 18:00 de terça-feira.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave, depois do vermelho e do laranja, e configura "uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica", que requer "acompanhar a evolução das condições meteorológicas".

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas as habituais medidas de autoproteção.

JME // ROC

Lusa/Fim