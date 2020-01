Governo Regional avalia recursos às Forças Armadas para abastecer ilha das Flores O Governo dos Açores declarou hoje estar a "avaliar todas as alternativas de transporte possível" de bens e mercadorias à ilha das Flores, com perturbações após o furacão Lorenzo, estando em cima da mesa o recurso às Forças Armadas. nacional Lusa nacional/governo-regional-avalia-recursos-as-forcas_5e1501ed173a6f1c3168dedc





Em nota enviada à imprensa pelo gabinete da secretária com a tutela dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, é referido que já houve contactos com o Comando Operacional dos Açores (COA), que coordena os três ramos das Forças Armadas, "e que está a identificar os recursos que poderá afetar a um abastecimento extraordinário", reclamado por vários partidos, por empresários e pela população.

O Governo dos Açores, precisou o gabinete de Ana Cunha, está a fazer um levantamento de quais são os bens necessários para assegurar a normalidade na ilha das Flores e também na ilha vizinha do grupo ocidental da região, o Corvo.

O navio "Malena" foi fretado pelo Governo Regional "por um período de três meses, com opção de extensão do prazo", anunciou há um mês a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, estando previsto para 10 de janeiro o início da atividade do barco nos Açores.

A passagem do furacão Lorenzo pelos Açores, em outubro de 2019, causou a destruição total do Porto das Lajes das Flores, o que colocou em risco o abastecimento ao grupo ocidental.

Durante a passagem do Lorenzo no arquipélago foram registadas 255 ocorrências e 53 pessoas tiveram de ser realojadas, num total de cerca de 330 milhões de euros de prejuízo, segundo executivo açoriano.

