Governo quer lançar novas linhas de crédito num total de 7.000 ME O Governo pediu na segunda-feira à Comissão Europeia autorização para aprovar novas linhas de crédito, no valor global de 7.000 milhões de euros, para apoiar as empresas face à pandemia de covid-19, revelou hoje o ministro da Economia.





"Fizemos ontem [na segunda-feira] uma notificação à Comissão Europeia para poder aprovar novas linhas de crédito de 7.000 milhões de euros que, depois, o Estado irá gerindo à medida das necessidades", afirmou Pedro Siza Vieira em entrevista à TSF.

Esclarecendo que estas verbas "podem não ser lançados todas de uma vez", o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse que "há algumas áreas em que vai ser mais importante avançar", nomeadamente "o setor do comércio e serviços, muito afetado pelo encerramento que foi determinado depois do decreto do estado de emergência".

"E temos que dar respostas a um conjunto de setores industriais e outros que, nesta altura, vão precisar de muita liquidez para pagar aos fornecedores, manterem as encomendas vivas e poderem manter alguma atividade", acrescentou.

Em meados de março, o Governo tinha já anunciado o lançamento de linhas de crédito para empresas num valor de cerca de 3.000 milhões de euros e dirigidas a setores como o turismo, a restauração e indústria.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil.

Portugal regista hoje 160 mortes associadas à covid-19, mais 20 do que na segunda-feira, e 7.443 infetados (mais 1.035), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

