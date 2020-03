GNR, SEF e DGS em "ações pontuais de controlo" de fronteiras com Espanha GNR, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e Direcção-Geral da Saúde (DGS) fazem, este fim de semana, "ações pontuais de controlo da fronteira terrestre" com Espanha devido ao surto de Covid-19, foi hoje anunciado. nacional Lusa nacional/gnr-sef-e-dgs-em-acoes-pontuais-de-controlo_5e6ce28523994a197a1f2127





"Durante o fim de semana decorrem ações conjuntas da GNR, SEF e DGS para ações pontuais de controlo da fronteira terrestre", informou o gabinete do primeiro-ministro no comunicado em que anuncia uma reunião, por teleconferência, entre António Costa e o presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, para preparar um encontro de ministros da Administração Interna e Saúde, na segunda-feira, para "definir medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas da União Europeia (UE).

O comunicado não adianta mais pormenores nem os locais onde serão feitas as "ações pontuais de controlo da fronteira terrestre" entre os dois países da Península Ibérica.

