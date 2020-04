GNR e PSP detiveram 67 pessoas e encerraram 223 estabelecimentos até às 17:00 A GNR e a PSP detiveram, até às 17:00 de hoje, 67 pessoas por desobediência ao estado de emergência imposto devido à pandemia e fecharam 223 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas, informou o Ministério da Administração Interna (MAI). nacional Lusa nacional/gnr-e-psp-detiveram-67-pessoas-e-encerraram_5e8f75d7167deb31ca0dba92





Em comunicado, o MAI especifica que dos 67 detidos, 18 foram por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 29 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, oito por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, um por resistência e 11 por violação da cerca sanitária de Ovar.

No mesmo período, acrescenta o MAI, foram encerrados 223 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas no decreto que renovou o estado de emergência, em vigor desde ?as 00:00 de 03 de abril.

Estes números juntam-se aos verificados no primeiro período de estado de emergência, que vigorou entre 22 de março e 02 de abril, período durante o qual se registaram 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais.

"O Ministério da Administração Interna, perante a imperiosa necessidade de todos contribuírem para conter o contágio da covid-19, insiste no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência", refere a nota.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil.

Dos casos de infeção, mais de 312 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 787 mil infetados e mais de 62 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 17.669 óbitos em 139.422 casos confirmados até quarta-feira.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 409 mortes, mais 29 do que na véspera (+7,6%), e 13.956 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 815 em relação a quarta-feira (+6,2%).

Dos infetados, 1.173 estão internados, 241 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 205 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado no dia 02 de abril na Assembleia da República.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

