GNR deteve 43 pessoas nas últimas horas e mais de metade foi por condução com álcool A GNR deteve 43 pessoas em flagrante delito entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, mais de metade das quais (23) por condução sob o efeito do álcool, informou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).





Os restantes detidos em flagrante delito resultaram de tráfico de droga (11) e crime de dano (2), adianta a GNR, que anuncia ainda a apreensão de 57 doses de cocaína.

Quanto ao trânsito, a GNR registou 829 infrações, destacando-se 464 por excesso de velocidade, 60 por falta de inspeção periódica obrigatória, 39 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 30 relacionadas com iluminação e sinalização e 20 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

A GNR detetou ainda 18 infrações por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 17 relacionadas com tacógrafos e 17 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Em matéria de sinistralidade, a GNR contabilizou 24 acidentes de viação, dos quais resultou um ferido grave e cinco feridos ligeiros.

