Federação de râguebi suspende provisoriamente todas as competições A Federação Portuguesa da Râguebi (FPR) suspendeu hoje provisoriamente todas as competições de qualquer escalão etário disputadas sob a sua alçada, no seguimento da "progressiva preocupação da generalidade das pessoas" com a proliferação do Covid-19. nacional Lusa nacional/federacao-de-raguebi-suspende-provisoriamente_5e692c6ffed2021973a9eebc





Através de um comunicado divulgado no seu site oficial, o organismo que tutela a modalidade em Portugal aconselhou também os clubes e as associações regionais a suspender as suas atividades, medida que vários clubes já se encontravam a implementar por antecipação.

A decisão afeta no imediato e por tempo indeterminado, a nível sénior, os jogos dos quartos de final e das meias finais da Taça de Portugal, marcados para os dois últimos finais de semana de março, logo após a conclusão da participação da seleção nacional no Europe Championship.

Fonte de FPR disse à Lusa que a situação será avaliada de forma permanente, mas é muito provável que o campeonato nacional sénior, com regresso agendado para 04 de abril, venha também a ser afetado pela medida.

Até decisão em contrário dos organismos superiores da modalidade, mantêm-se sem alterações os jogos internacionais.

O Espanha-Portugal, no domingo, a contar para a última jornada do Europe Championship, será disputado à porta fechada, segundo recomendação emitida na terça-feira pelo Ministério da Cultura e Desporto espanhol, mas deverá ser transferido de Madrid para Guadalajara, a cerca de 60 quilómetros da capital.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.

Em Portugal, a Direção Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (18), ao passar de 41 para 59.

A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).

O boletim divulgado hoje assinala também que há 83 casos a aguardar resultado laboratorial e 3.066 contactos em vigilância, um aumento face aos 667 divulgados na terça-feira.

No total, desde o início da pandemia, a DGS registou 471 casos suspeitos.

O Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) reúne-se hoje para discutir medidas de contenção do surto de Covid-19, incluindo a possibilidade de antecipação das férias escolares da Páscoa.

As medidas já adotadas em Portugal para conter a epidemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.

SYL // AMG

Lusa/Fim