Diretor da private banking do EuroBic encontrado morto em casa em Lisboa O diretor da private banking do EuroBic e gestor da conta da Sonangol, Nuno Ribeiro da Cunha, foi encontrado morto na quarta-feira à noite na casa onde residia no Restelo, em Lisboa, disse hoje à Lusa fonte da PSP. nacional Lusa nacional/diretor-da-private-banking-do-eurobic_5e2988cf979f2f128dda14c3





A mesma fonte adiantou que a Polícia de Segurança Pública está a gerir o cenário e "tudo aponta para suicídio".

A fonte indicou ainda que o corpo do foi encontrado na garagem.

Nuno Ribeiro da Cunha foi constituído arguido em Angola no âmbito do processo Luanda Leaks, juntamente com a empresária e filha do ex-Presidente angolano Isabel dos Santos, Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonangol, Mário Leite da Silva, gestor de Isabel dos Santos e presidente do Conselho de Administração do BFA, Paula Oliveira, amiga de Isabel dos Santos e administradora da NOS.

CMP (RCR/NME)// SB

Lusa/Fim