DGPC propõe à tutela classificação da Igreja da Ordem da Trindade no Porto A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) vai propor à tutela a classificação da Igreja da Ordem da Trindade, no Porto, como monumento de interesse público, um processo aberto em 2016 pela proprietária do imóvel edificado no século XIX.





"É intenção da Direção-Geral do Património Cultural propor a sua excelência a Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural a classificação como monumento de interesse público (MIP) da Igreja da Ordem da Trindade, na Praça da Trindade, na Rua da Trindade e na Rua Heróis e Mártires de Angola, Porto, União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, concelho e distrito do Porto", indica o anúncio da DGPC hoje publicado em Diário da República (DR).

O requerimento inicial para a classificação da Igreja, Hospital e Liceu da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade foi apresentado à Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) pela proprietária, em junho de 2016.