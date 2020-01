Dezasseis mortos na operação de Natal e Ano Novo - balanço final Lisboa, 06 jan 2020 (Lusa)- O balanço final da campanha de segurança rodoviária de Natal e Ano Novo registou 16 vítimas mortais, menos 16 que o período homólogo, informou hoje em comunicado a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). nacional Lusa nacional/dezasseis-mortos-na-operacao-de-natal-e-ano_5e1342de19454c1c0d2f178a





A operação "O melhor presente é estar presente", que decorreu entre 18 de dezembro de 2019 e 5 de janeiro de 2020, registou uma redução de 14,2% e 18,8% de feridos graves e ligeiros, respetivamente.

Ao longo deste período foram fiscalizados cerca de oito milhões de condutores, de que resultaram cerca de 73 mil contraordenações e 1.127 detenções, das quais 724 devido a taxa de álcool superior à taxa crime.

Mais de dois terços das infrações referem-se a excesso de velocidade.

Esta campanha esteve "focada no combate à sinistralidade rodoviária e em alcançar o único número aceitável de vítimas mortais na estrada, zero", lê-se no comunicado da ANSR.

A operação contou com a participação de 37 parceiros.

