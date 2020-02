Despenalizar a eutanásia dá "mais poder aos profissionais de saúde" do que a um juiz - CDS-PP O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, afirmou hoje que os cinco projetos de lei para a despenalização da morte assistida, que serão votados na quinta-feira, "dão mais poder aos profissionais de saúde" do que a um juiz. nacional Lusa nacional/despenalizar-a-eutanasia-da-mais-poder-aos_5e4dc76dd617441277b261ca





"Os projetos de lei que se discutem [na Assembleia da República, na quinta-feira] dão mais poder aos profissionais de saúde do que admitimos a um juiz. Transforma-os em juízes da morte e da vida. Serão eles quem decide os pedidos que devem ou não ser aceites e são eles que executarão a decisão de matar", sublinhou Francisco Rodrigues dos Santos.

O líder dos centristas falava durante um colóquio sobre a eutanásia, em Oeiras (distrito de Lisboa), na véspera do debate, no parlamento, dos projetos de lei para a despenalização da morte assistida, do BE, PS, PAN, PEV e Iniciativa Liberal, que preveem essa possibilidade sob várias condições.

Francisco Rodrigues dos Santos realçou que a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros e o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida são contra a eutanásia e que, ainda assim, os deputados se estão a preparar para "contrariar todos os pareceres" das instituições consultadas.

"Que sentido faria que a solução oferecida pela medicina fosse destruir ativamente o valor supremo que visa preservar?", questionou o presidente do CDS, acrescentando que um Estado que aprove a despenalização da morte assistida "é um Estado verdadeiramente falido".

Em 2018, o parlamento debateu projetos de despenalização da eutanásia, apresentados pelo PS, BE, PAN e Verdes, mas foram todos chumbados, numa votação nominal dos deputados, um a um, e em que os dois maiores partidos deram liberdade de voto.

Há dois anos, o CDS votou contra, assim como o PCP, o PSD dividiu-se, uma maioria no PS votou a favor. O BE, PAN e PEV votaram a favor.

Um grupo de cidadãos está a recolher assinaturas para realização de um referendo sobre a matéria, que tem o apoio da Igreja Católica, ao contrário do que aconteceu em 2018. Dos partidos com representação parlamentar, apenas o CDS apoia a ideia, assim como vários dirigentes do PSD.

