CPLP preocupada com impacto da pandemia nas economias dos estados-membros O secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) disse hoje estar preocupado com o impacto que a pandemia pode ter, não só em termos humanitários, mas também económicos para a vida dos estados-membros e da própria organização.





"É evidente que com o impacto do coronavírus - e não se esqueçam que a CPLP está presente nos quatro continentes - e com a descida do preço do petróleo, em alguns dos estados-membros da organização esse impacto será ou é já bastante acentuado", afirmou o embaixador Francisco Ribeiro Telles.

Este facto, "terá consequências na própria atividade da CPLP, através dos recursos que aqueles estados disponibilizam para o funcionamento da própria organização", acrescentou o dirigente, em declarações à Lusa.