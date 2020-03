Costa manifesta "consternação e pesar" pela primeira vítima mortal O primeiro-ministro, António Costa, manifestou hoje "consternação e pesar" pela morte da primeira vítima de Covid-19 em Portugal, considerando que este "momento de respeito" deve servir para reforçar a consciência coletiva dos riscos. nacional Lusa nacional/costa-manifesta-consternacao-e-pesar-pela_5e6fb6a3fed2021973ac6775





"Foi com consternação e pesar que recebi a notícia do falecimento da primeira vítima de Covid-19 em Portugal. Este, que é um momento de respeito, deve servir também para reforçarmos a consciência coletiva dos riscos que corremos. Façamos tudo o que depende de nós, enquanto comunidade, para contermos esta pandemia", pode ler-se numa publicação na página oficial de António Costa no Twitter.

O primeiro-ministro apresenta ainda as suas condolências à família e amigos da vítima mortal.

Portugal registou a primeira morte de uma pessoa infetada com o novo coronavírus, anunciou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido.

Trata-se de um homem de 80 anos, que tinha "várias patologias associadas" e estava internado há vários dias, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse a ministra, que transmitiu as condolências à família e amigos.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje com o vírus da pandemia Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

