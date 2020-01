Conselho de Estado reúne-se hoje com presença de PR de Cabo Verde para discutir CPLP

O Conselho de Estado reúne-se hoje, em Lisboa, para debater assuntos relacionados com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), nomeadamente a mobilidade, contando com a participação do Presidente cabo-verdiano, que detém a presidência da organização.

