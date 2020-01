Concurso para Centro de Formação da GNR em Portalegre lançado em breve - Governo O ministro da Administração Interna anunciou hoje o lançamento "em breve" do concurso para o projeto de execução do novo Centro de Formação da GNR em Portalegre, num investimento previsto de 20 milhões de euros. nacional Lusa nacional/concurso-para-centro-de-formacao-da-gnr-em_5e3042b6b34dee12adb0c912





"O investimento que estamos a preparar e que permitirá lançar em breve o concurso para o projeto de execução, caracteriza-se hoje, na fase de estudo prévio em que nos encontramos, por ser o maior investimento do Ministério da Administração Interna previsto para os próximos anos", disse Eduardo Cabrita.

O projeto prevê "reunir toda a formação da GNR" na cidade de Portalegre, no Alto Alentejo, indicou o governante, que falava na cerimónia de compromisso de honra de 388 novos militares (340 homens e 48 mulheres), que integraram o 41.º Curso de Formação de Guardas.

A construção das novas instalações para o Centro de Formação e Comando Territorial de Portalegre da GNR vai surgir num terreno com 28 hectares na zona industrial da cidade.

Apontando a aposta do Governo no "rejuvenescimento" da GNR, Eduardo Cabrita destacou também a "importância" do plano plurianual de admissões, que estabelece um objetivo de "cerca de 10 mil admissões" para todas as forças e serviços de segurança nos próximos quatro anos.

No seu discurso de hoje, em Portalegre, o ministro da Administração Interna reiterou, ainda, que Portugal "é uma referência" em matéria de segurança.

"É relevante termos evoluído do 18.º lugar do 'ranking' dos países mais seguros do mundo, que tínhamos em 2014, para o terceiro lugar que na qualificação de 2019 nos foi reconhecida", disse.

Os cursos de formação da GNR em Portalegre iniciaram-se a 28 de novembro de 1985 e, de acordo com a guarda, mais de 70% do seu efetivo foi formado nesta cidade alentejana.

O Centro de Formação da GNR em Portalegre está instalado no Convento de São Bernardo, ao abrigo de um protocolo de cedência entre os ministérios da Defesa e da Administração Interna.

O atual centro de formação, que já se chamou Centro de Instrução de Praças e posteriormente Agrupamento de Instrução de Portalegre, está dependente da Escola da Guarda, com sede em Queluz.

Os cursos de formação da GNR são ministrados na Escola da Guarda, não só através do centro instalado em Portalegre, como também do centro existente na Figueira da Foz.

Na unidade de Portalegre já foram formados cerca de 18 mil militares.

