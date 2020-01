Companhia Ajidanha vai participar em festivais de teatro em Cuba e na Tunísia A companhia Ajidanha vai participar, em março, no festival de teatro Olga Alonso, em Cuba, e na 19.ª edição do festival "24 heures du théâtre", na Tunísia, foi hoje anunciado. nacional Lusa nacional/companhia-ajidanha-vai-participar-em_5e29940c3555ec12713b2633





"Já no início de março, irá apresentar 'À deriva', em Cuba, espetáculo selecionado para a XXXI edição do festival de teatro Olga Alonso. No final do mesmo mês, a companhia de teatro de Idanha-a-Nova apresenta 'Opus' na 19.ª edição do festival '24 heures du théâtre', na Tunísia, que decorre na localidade de Le Kef, organizado pelo Centre des Arts Dramatiques et Scéniques du Kef", explica, em comunicado, a Câmara de Idanha-a-Nova.

Em abril, a Ajidanha vai apresentar ainda "O anexo", em Cambrai, norte de França, integrado nos 50 anos da ACRSP, uma associação de emigrantes portugueses naquela localidade.

No mês de maio, a companhia de Idanha-a-Nova vai apresentar o espetáculo "A refeição", que foi selecionado para o festival de teatro AMAFEST Theatre, em Estugarda, na Alemanha.

Além destas apresentações internacionais, a Ajidanha continua com a circulação dos seus espetáculos em território português e espanhol, com agendamentos para o primeiro trimestre do ano em Condeixa-a-Nova, Benedita, Alcobaça, Pampilhosa da Serra, entre outras.

Paralelamente, a associação continua a desenvolver diversos projetos e pretende estabelecer um protocolo com o município de Idanha-a-Nova, que lhe irá permitir melhorar as suas condições de trabalho, de apresentação e receção de companhias convidadas e do seu público, no Estúdio Teatro Ajidanha.

CCC // SSS

Lusa/Fim