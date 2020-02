Catarina Martins diz que surto prova que "é preciso SNS público forte" A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu hoje que a preparação para um surto como o do Covid-19 "é uma prova" de que Portugal precisa de um Serviço Nacional de Saúde (SNS) "público e forte". nacional Lusa nacional/catarina-martins-diz-que-surto-prova-que-e_5e5aaf1e33b593129ad27965





No encerramento do Encontro Nacional de Saúde do partido, que decorreu num hotel em Lisboa, Catarina Martins disse ter ouvido "vezes de mais" quem defenda que "não interessa" se a gestão da saúde "é pública ou privada".

"No momento em que o país se prepara, como o resto do mundo, para uma epidemia, aqueles que andaram a atacar sempre os hospitais públicos e que até defenderam que deviam ser privatizados, esses mesmo não vão exigir nada aos hospitais privados, vão exigir tudo aos hospitais públicos do SNS", afirmou.

"Se alguém precisava de uma prova de que precisamos sim de um SNS público forte, ela aqui está, porque é de quem dependemos", acrescentou.

SMA // MLS

Lusa/Fim