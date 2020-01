Cascais Rock Fest com estreias nacionais de Lita Ford e Crazy Lixx A banda The Stranglers, Lita Ford, Cutting Crew, Dare, Crazy Lixx e Hot Stuff são os nomes do cartaz do Cascais Rock Fest, previsto paras os próximos dias 24 e 25 no Casino Estoril, foi hoje divulgado. nacional Lusa nacional/cascais-rock-fest-com-estreias-nacionais-de_5e2088f8a9699e1bdffb6a30





Esta 3.ª edição do Cascais Rock Fest abre com a estreia em Portugal da norte-americana Lita Ford, na sexta-feira, dia 24.

Do alinhamento do seu espetáculo fazem parte êxitos como "Kiss Me Deadly", "Shot Of Poison" e a balada gravada em dueto com Ozzy Osbourne, "Close My Eyes Forever", segundo comunicado do casino.

Segue-se outra estreia em cenários nacionais, a dos suecos Crazy Lixx, que vêm apresentar o seu mais recente álbum "Forever Wild", que inclui os temas "Silent Thunder" e "Break Out".

O primeiro dia do certame encerra com a banda luso-brasileira Hot Stuff, liderada por Rodrigo Leal, num espetáculo celebrativo dos seus 25 anos.

O Salão Preto e Prata é o cenário deste festival, com os espetáculos a começar pelas 21:30, e que no segundo dia abre com os The Stranglers. Formados em 1974, em Inglaterra, os The Stranglers são das bandas com maior longevidade, surgidas no movimento Punk e New Wave.

A formação atual da banda é constituída por Baz Warne (voz e guitarra), Jean-Jacques Burnel (baixo), Jet Black (bateria) e David Greenfield (sintetizadores).

Na apresentação no Estoril irão fazer parte êxitos como "Always The Sun", "Golden Brown" ou "La Folie".

Segue-se outra banda inglesa, os Cutting Crew, que vai tocar canções como "I Just Died In Your Arms Tonight" ou "I've Been In Love Before".

O festival é encerrado pelos Dare, liderados pelo teclista dos Thin Lizzy, Darren Wharton, e que contam no seu repertório com temas como "Abandon" ou "Into The Fire".

O ano passado 3.000 espectadores assistiram ao Cascais Rock Fest, esgotando a capacidade do Salão Preto e Prata nos dois dias, segundo dados do Casino Estoril.

