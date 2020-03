Campeonato suíço suspenso até 23 de março Os campeonatos suíços de futebol da 1.ª e 2.ª divisão foram suspensos até 23 de março, devido ao surto do novo coronavírus (Covid-19), foi hoje anunciado pela liga suíça (SFL). nacional Lusa nacional/campeonato-suico-suspenso-ate-23-de-marco_5e5d3cc2df6d10175055370f





Pela mesma razão, as jornadas finais do campeonato suíço de hóquei no gelo, um dos desportos mais populares do país, foram também suspensas até 15 de março.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro de 2019, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.000 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 60 países.

Das pessoas infetadas, mais de 41 mil recuperaram.

Além de 2.873 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

A DGS manteve no sábado o risco da epidemia para a saúde pública em "moderado a elevado".

APS // NFO

Lusa/Fim