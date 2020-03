Câmara de Melgaço coloca cerco sanitário em aldeia com 370 habitantes A Câmara de Melgaço implementou hoje um cerco sanitário na aldeia de Parada do Monte, com 370 habitantes, após a confirmação do terceiro caso de infeção pelo novo coronavírus, disse à Lusa o presidente do município. nacional Lusa nacional/camara-de-melgaco-coloca-cerco-sanitario-em_5e7b5a4199a1bc1980093e98





Contactado pela agência Lusa, Manoel Batista explicou que a decisão foi tomada hoje de manhã, em articulação com as autoridades de saúde e o posto local GNR.

"A medida já está implementada. Já ninguém sai de Parada do Monte e as entradas estão limitadas a situações estritamente necessárias", afirmou, referindo desconhecer a duração da medida que será "avaliada diariamente".

Segundo o autarca socialista daquele concelho do distrito de Viana do Castelo, "há mais duas pessoas em isolamento profilático, em casa, à espera do resultado dos testes de despiste da doença".

Questionado sobre a origem do foco registado naquela aldeia, Manoel Batista adiantou que "a hipótese explicativa mais plausível é que a transmissão tenha sido feita pelo filho e a nora do primeiro doente infetado, emigrantes que chegaram no início de março à freguesia".

"Ambos estão também em confinamento domiciliário", reforçou.

O primeiro caso confirmado é o de um homem de 82 anos e o casal hoje confirmado tem 82 e 85 anos, todos internados no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

A aldeia está integrada na União de Freguesia de Parada do Monte e Cubalhão, no total, de acordo com o Censos de 2011, com 526 habitantes.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro na China e já infetou mais de 428.000 pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 19.000 morreram.

O continente europeu é atualmente o que regista maior número de novos casos, 226.000, sendo Itália o país com mais vítimas mortais em todo o mundo. Contabiliza 6.820 mortos em 69.176 diagnósticos positivos e, desses infetados, mais de 7.000 já foram dados como curados pelas autoridades.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde indicou hoje que o surto de covid-19 já provocou 43 mortes e 2.995 infetados.

Dada a evolução da pandemia, a 17 de março o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar e, desde as 00:00 do dia 19, todo o país se encontra em estado de emergência, o que vigorará até às 23:59 do dia 02 de abril.

