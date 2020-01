Camané & Mário Laginha abrem ciclo "Concertos da Primavera" em Anadia Camané, Mário Laginha, Luís Represas e Olavo Bilac são as atrações da edição 2020 dos Concertos da Primavera, nos dias 21 de março, 18 de abril e 9 de maio, no Cineteatro Anadia, foi hoje anunciado. nacional Lusa nacional/camane-mario-laginha-abrem-ciclo-concertos-da_5e272996ee210512b2c2d3a9





Os concertos desta quarta edição "serão acústicos e terão um formato intimista, possibilitando a interação com o público, num ambiente descontraído", revela a Câmara Municipal de Anadia, liderada pela independente Teresa Cardoso.

Os bilhetes já se encontram à venda no Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 20:00 às 23:00, e no dia dos espetáculos, a partir das 14:00, com os seguintes preços: 1.ª plateia - 14 euros, 2.ª plateia e lugares para pessoas com mobilidade reduzida - 12 euros, e balcão - 10 euros.

Está também disponível o "Passe Concertos de Primavera", que dá acesso aos três espetáculos, na 1.ª plateia, e que tem o custo de 35 euros.

Os ingressos encontram-se também disponíveis na bilheteira online - BOL (www.bol.pt), nos CTT, Fnac, Worten e noutros postos BOL.

O ciclo de concertos abre com Camané & Mário Laginha, no dia 21 de março, pelas 21:30.

"Estas duas grandes referências da música portuguesa irão apresentar o seu novo projeto, pensado de raiz para dar mais brilho a uma voz e a um piano que se descobriram cúmplices, desde a primeira vez que atuaram juntos", garante a autarquia.

O segundo concerto está agendado para o dia 18 de abril, com a atuação do cantor e compositor Luís Represas, que está a comemorar 43 anos de carreira.

O cantor Olavo Bilac, apresentado como "uma das vozes mais carismáticas e acarinhadas do panorama musical português", vocalista de bandas como Santos & Pecadores, Resistência e Zeca Sempre, irá encerrar os "Concertos de Primavera" no dia 09 de maio.

