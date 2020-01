Cabo-verdiano morto em Bragança homenageado hoje em várias cidades Vigílias de homenagem ao estudante cabo-verdiano Luís Giovani, morto a 31 de dezembro em Bragança, estão marcadas para hoje em Lisboa, Bragança, Praia (Cabo Verde), Londres, Paris e no Luxemburgo. nacional Lusa nacional/cabo-verdiano-morto-em-braganca-homenageado_5e19b9bf281deb1beb141e57





"Esta marcha tem por intuito demonstrar a indignação perante a violência que vitimou o nosso colega, solidariedade e homenagem a Luís Giovani", lê-se na mensagem que acompanha a convocatória para a vigília marcada para o Terreiro do Paço, em Lisboa, que está a ser organizada pelos Caloiros de CV, colegas do jovem, e difundida através da rede social Facebook.

Luís Giovani dos Santos Rodrigues morreu a 31 de dezembro do ano passado no hospital, após ter sofrido uma agressão perto de uma discoteca em Bragança onde estivera com amigos.