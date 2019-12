Bruxelas escolhe oficial da GNR para liderar missão de gestão de crises O coronel da Guarda Nacional Republicana Paulo António Pereira Soares foi escolhido para chefiar a missão Europeia de Gestão Civil de Crises na República Centro-Africana (EUAM-RCA), anunciou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI). nacional Lusa nacional/bruxelas-escolhe-oficial-da-gnr-para-liderar-_5df903739abf0d79a6a0e1dc





Em comunicado o MAI refere que a decisão do Comité Político e de Segurança da União Europeia (UE) surge dias depois da EUAM-RCA ter sido formalmente aprovada pelos chefes da diplomacia da UE, e tem como missão aconselhar o ministro do Interior e as forças de segurança da República Centro-Africana.

O Ministério tutelado por Eduardo Cabrita destaca que Portugal, que tem também 19 elementos da PSP ao serviço da Organização das Nações Unidas (ONU) na RCA, vê assim "reforçado o seu papel no processo de paz na República Centro-Africana, com a liderança da nova EUAM-RCA através do coronel Paulo Soares para chefe da missão".