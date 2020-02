Bloco de Esquerda marca a sua Convenção Nacional para o Porto dias 24 e 25 de outubro A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, anunciou hoje que a próxima Convenção Nacional do partido vai realizar-se no Porto, nos dias 24 e 25 de outubro, decisão tomada pela Mesa Nacional desta força política. nacional Lusa nacional/bloco-de-esquerda-marca-a-sua-convencao_5e371877f0a7d512829c4935





Esta é a primeira vez que uma Convenção Nacional do Bloco de Esquerda é marcada para o Porto. As três últimas convenções nacionais bloquistas tiveram lugar no pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.

Em conferência de imprensa, Catarina Martins referiu também que, além da convenção nacional, o Bloco de Esquerda irá realizar um conjunto de encontros setoriais. O primeiro deles será sobre regionalização, no dia 07 de março, em Coimbra.

"O processo de descentralização em curso tem merecido a contestação do Bloco de Esquerda", observou Catarina Martins.

Ainda de acordo com a coordenadora bloquista, terá lugar em Lisboa, em maio, um "fórum de ativistas de vários setores, desde a habitação e trabalho, até ao ambiente".

"Queremos ouvir quem está no terreno sobre este novo ciclo", acrescentou.

PMF // JPS

Lusa/fim