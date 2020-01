Bebel Gilberto regressa a Lisboa em maio com novo disco A cantora brasileira Bebel Gilberto regressa a Portugal em 16 de maio próximo, para um concerto no teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, anunciou hoje a promotora. nacional Lusa nacional/bebel-gilberto-regressa-a-lisboa-em-maio-com-_5e2ed497d617441277a70e03





A cantora irá apresentar um novo álbum que será editado a nível internacional umas semanas antes com o primeiro 'single' a ser revelado em 17 de fevereiro, acrescenta uma nota da promotora.

O novo trabalho discográfico de Bebel Gilberto tem produção de Thomas Bartlett (St. Vincent, Sufjan Stevens) e composições da cantora.

Com uma carreira com mais de 30 anos, Bebel Gilberto teve o seu disco de estreia em 1986. No final dos anos 1990, a explosão eletrónica abriu-lhe um espaço novo que veio preencher com "Tanto Tempo", lançado em 2000.

Desde então, Bebel já foi distinguida com várias nomeações para os Grammy e colaborou com vários artistas.

Os últimos espetáculos da cantora em Portugal datam de abril de 2019 quando atuou na Casa da Música, no Porto, e no Teatro Tivoli.

CP // TDI

Lusa/fim