BE anuncia abstenção e aprovação da proposta de OE2020 na generalidade fica assegurada O BE anunciou hoje que se vai abster na votação da proposta de Orçamento de Estado para 2020, ficando assim garantida a aprovação do documento na generalidade na sexta-feira.





Com os votos favoráveis dos 108 deputados socialistas e a abstenção do BE (19 deputados), PCP (10) e PAN (4), fica assim assegurada a aprovação do Orçamento de Estado na generalidade.

