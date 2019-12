BAD aprova empréstimo de 20 ME para reforçar setor privado em Cabo Verde O Banco Africano do Desenvolvimento (BAD) aprovou hoje um empréstimo de 20 milhões de euros para o reforço da competitividade do setor privado em Cabo Verde, anunciou a instituição. nacional Lusa nacional/bad-aprova-emprestimo-de-20-me-para-reforcar-_5df4cf6def78a3798912e44a





O projeto insere-se no propósito do banco de industrializar o continente africano e de melhorar a vida da sua população, duas das maiores prioridades de desenvolvimento do BAD.

Este financiamento do Banco vai apoiar a segunda fase do Programa para a Competitividade do Setor Privado e o Desenvolvimento Económico Local (PSC-LED-II).