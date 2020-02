Arguido diz ter "fugido em pânico" quando viu Bas Dost em ombros O arguido Afonso Ferreira admitiu hoje em tribunal ter fugido "em pânico" da academia do Sporting em 15 de maio de 2018, quando viu o futebolista "Bas Dost apoiado nos ombros de duas pessoas". nacional Lusa nacional/arguido-diz-ter-fugido-em-panico-quando-viu_5e4fe61eec64cc12b38fc72c





"No corredor, antes de entrar para o balneário, vejo o Bas Dost aos ombros de duas pessoas, entrei em pânico e fugi dali. Só queria era sair dali, não foi para aquilo que eu fui lá", disse o arguido na 33.ª sessão do julgamento da invasão à academia do Sporting, em Alcochete.

Afonso Ferreira, que à data dos factos tinha 19 anos, disse não se lembrar de "ter visto sangue" no corpo do futebolista holandês, atingido na cabeça com um cinto durante a invasão.

O arguido, que entrou na academia com a cabeça "coberta com uma balaclava [gorro justo que oculta a cara] e em passo de corrida", disse ter ido a Alcochete para "fazer pressão verbal para ver se os jogadores reagiam".

"Ia pedir justificações aos jogadores, na Madeira [derrota por 2-1 do Sporting frente ao Marítimo] houve falta de compromisso da parte de alguns jogadores", disse.

O arguido Miguel Ferrão, também ouvido hoje, admitiu ter chegado ao balneário "depois de passar pelo Bas Dost, que não estava magoado, no corredor", e ter-se dirigido ao jogador William Carvalho, o primeiro que viu.

"Estavam alguns jogadores, mas o primeiro que vi foi William Carvalho e disse-lhe que não era digno de vestir a camisola do Sporting", disse, acrescentando: "Depois o Coates falou comigo, estava assustado e perguntou-me o que se estava a passar. Eu disse-lhe que também não percebia o que se estava a passar".

Admitindo que o uso da balaclava "se calhar, era para criar um impacto maior nos jogadores", disse ter saído do balneário quando ouviu alguém dizer: "Isto correu mal, vamos embora".

Durante a manhã, foram também ouvidos os arguidos Paulo Patarra e Jorge Almeida que disse ter ido a Alcochete para "dar uma força aos jogadores para o jogo de domingo [final da Taça de Portugal, com o Desportivo das Aves].

Os quatro arguidos, tal como a maioria dos que já foram ouvidos em sessões anteriores, mostraram-se arrependidos dos seus comportamentos.

O julgamento, que prossegue à tarde com a audição de um arguido e uma testemunha, tem duas sessões agendadas para a próxima semana, nas quais serão ouvidos os arguidos Nuno Mendes 'Mustafá', líder da Juventude Leonina, e Bruno de Carvalho, presidente do clube à data dos factos.

O processo da invasão à Academia tem 44 arguidos, acusados da coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.

Bruno de Carvalho, 'Mustafá' e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos do Sporting, estão acusados de autoria moral de todos os crimes.

AO // RPC

Lusa/Fim