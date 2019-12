AR aprova deslocação do Presidente a Moçambique para tomada de posse de Nyusi

A Assembleia da República aprovou hoje a deslocação do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a Moçambique, entre 12 e 18 de janeiro do próximo ano, para representar Portugal na tomada de posse do Presidente Filipe Nyusi.

