Apreendidos 1.604 gramas de cocaína no Aeroporto do Porto - Autoridade Tributária





"O Serviço de Controlo de Passageiros e Bagagem da Alfândega do Aeroporto do Porto realizou uma apreensão de 1.604 gramas de cocaína, dissimulada na estrutura plástica de uma mala de porão transportada por uma viajante proveniente do Brasil", disse à Lusa fonte da Autoridade Tributária e Aduaneira.

A droga apreendida e a viajante proveniente do Brasil foram entregues à Polícia Judiciária na sua qualidade de órgão de polícia "competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes", acrescenta a mesma fonte.

No espaço de menos de um mês, a Autoridade Tributária e Aduaneira já apreendeu no aeroporto do Porto mais de 78 quilos de cocaína proveniente do Brasil.

A 14 de fevereiro passado a Lusa noticiou que a Autoridade Tributária e Aduaneira tinha apreendido 77 quilos de cocaína no Aeroporto do Porto em duas malas provenientes do Brasil e que essa droga daria uma receita superior a dois milhões de euros.

