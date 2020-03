António Costa pede "calma" e mostra "confiança no sistema de saúde" O primeiro-ministro, António Costa, desejou hoje as melhoras aos primeiros infetados com o coronavírus no país, recomendou "calma e serenidade" aos portugueses e disse confiar no sistema de saúde do país. nacional Lusa nacional/antonio-costa-pede-calma-e-mostra-confianca_5e5d077559cf6448e1460145





À margem da apresentação do novo programa de ação "Justiça + Próxima", em Lisboa, António Costa comentou os casos confirmados de coronavírus em Portugal, sugeriu que sejam seguidas as recomendações das autoridades e da linha Saúde24 e disse que tem "confiança no sistema de saúde, e "em todos os seus profissionais que seguramente estarão à altura de enfrentar esta situação".

