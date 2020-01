Albuquerque confirma ciclo de diálogo após PS ter deixado de "tentar prejudicar" Madeira O Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) vai manter "disponibilidade para o diálogo" com a República, sem deixar de fazer reivindicações, após o PS ter percebido que a "estratégia de tentar prejudicar a região não resultou", afirma o presidente do executivo. nacional Lusa nacional/albuquerque-confirma-ciclo-de-dialogo-apos-ps_5e242460173a6f1c316e4d22





"Estamos num novo ciclo do relacionamento com a República [...]. Neste momento temos um quadro de diálogo permanente", declarou o social-democrata Miguel Albuquerque, numa entrevista à agência Lusa, nas vésperas de passarem os primeiros 100 dias da tomada de posse (22 de janeiro).

O chefe do executivo, que iniciou o seu segundo mandato em 15 de outubro de 2019, sublinhou que esta disponibilidade para o entendimento tem em vista "a concretização e a realização daquilo que são os interesses da região e o próprio interesse nacional nestas ilhas".

Nas eleições regionais de 22 de setembro de 2019, o PSD/Madeira perdeu pela primeira vez a maioria absoluta que detinha há cerca de 40 anos na região, ao eleger apenas 21 dos 47 deputados do parlamento regional.

Para assegurar a governação no arquipélago, os sociais-democratas fizeram uma coligação com os três deputados eleitos pelo CDS. A assembleia é ainda composta por 19 parlamentares do PS, três do JPP e um do PCP.

"O ciclo eleitoral acabou e penso que o PS também percebeu que aquela estratégia de tentar prejudicar a região, tendo em vista prejudicar o Governo Regional e tirar benefícios para o partido a nível regional, não resultou", declarou.

Albuquerque sublinhou, porém, que esta disponibilidade "não invalida que o PPD/PSD continue a reivindicar e a lutar de forma contundente" por aquelas que considera serem "as justas reivindicações da Região Autónoma da Madeira".

Uma delas é a revisão da Lei das Finanças Regionais, já que "tem uma componente de injustiça e discriminatória relativamente à região" que afeta a Madeira na transferência de verbas do Estado.

O governante destacou que já se registaram avanços no Orçamento do Estado para 2020 em matéria da clarificação do financiamento do novo hospital da Madeira (comparticipação de 50%) e da introdução de uma taxa variável que permitiu a redução de sete milhões de euros por ano no serviço da dívida da região.

"Queremos resolver outras questões que estão pendentes, como sejam a revisão do subsídio de mobilidade e transporte marítimo de pessoas e bens", mencionou, assegurando que o seu executivo vai "continuar a trabalhar e a dialogar para encontrar as soluções".

Para Miguel Albuquerque, nestes primeiros 100 dias da nova legislatura, "no próprio quadro parlamentar, ficou demonstrada a fragilidade, neste momento, do PS".

"O PS, ao contrário das expectativas, tem um grupo parlamentar e uma liderança parlamentar muito fraca, muito menos incisiva do que no passado" opinou.

No seu entender, nos primeiros debates parlamentares da nova legislatura constatou-se que "a nova direção do PS e do grupo parlamentar e aqueles supostos salvadores da Madeira não passam de um 'bluff'".

A bancada socialista, afirmou, "não tem qualquer consistência política e foi mais um produto de 'marketing'".

"No debate, na dialética parlamentar são muito fracos", disse.

