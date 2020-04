África ultrapassa os 10 mil casos com 487 mortes O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 487 nas últimas horas num universo de mais de 10.075 casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia naquele continente. nacional Lusa nacional/africa-ultrapassa-os-10-mil-casos-com-487_5e8c747999a1bc19800fb22c





Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (CDC África), nas últimas 24 horas o número de mortes registadas subiu de 414 para 487, com as infeções confirmadas a passarem de 9.189 para 10.075.

O CDC África registou também 913 doentes recuperados após a infeção.

Com o anúncio, na segunda-feira, do primeiro caso confirmado de infeção pelo novo coronavírus nas Ilhas Seicheles, são agora 52 os países e territórios de África afetados pela pandemia de covid-19.

O norte de África mantém-se como a região mais afetada pela doença, com 4.485 casos, 362 mortes e 437 doentes recuperados.

Na África Austral, são 1790 os casos registados da doença, que já provocou 17 mortes, tendo 57 doentes recuperado da infeção.

Na África Ocidental, há registo de 1992 infeções, 57 mortes e 348 doentes recuperados.

A África do Sul é o país com mais casos confirmados da doença (1.682), registando 12 mortes e 45 doentes recuperados.

Argélia (1.423 casos e 173 mortes), Egito (1.322 casos e 85 mortes) e Marrocos (1.120 casos e 80 mortes) são outros países com números expressivos.

Em pelo menos uma dezena de países, o número de casos confirmados é na ordem das centenas.

Até ao momento, não foram anunciados quaisquer casos em Comores, República Sarauí e Lesoto.

São Tomé e Príncipe tem quatro casos confirmados.

A Guiné-Bissau é o país africano lusófono com mais casos registados, depois de, na segunda-feira, ter confirmado 33 pessoas com infeções pelo novo coronavírus.

Angola, que já contabiliza duas mortes, registou desde segunda-feira mais dois casos confirmados da doença, somando agora 16.

Moçambique mantém 10 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.

Cabo Verde totaliza sete casos de infeção desde o início da pandemia, entre os quais um morto.

Na Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, estão confirmados 16 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus.

No contexto das medidas de luta contra a pandemia, o CDC África contabiliza na segunda-feira 43 países com as fronteiras totalmente fechadas, sete com ligações aéreas suspensas, três com restrições de entrada e saída e dois com restrições de entrada a cidadãos de países de risco.

