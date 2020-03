África regista 173 mortes e ultrapassa 5 mil casos O número de mortes por covid-19 em África subiu para 173 nas últimas horas com os casos confirmados a ultrapassarem os 5.000 em 47 países, de acordo com as mais recentes estatísticas sobre a doença no continente. nacional Lusa nacional/africa-regista-173-mortes-e-ultrapassa-5-mil-_5e831bedb06c74195b2778a5





De acordo com o boletim do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (África CDC), o número de casos positivos de infeção pelo novo coronavírus em África ascende a 5.255, com as mortes associadas à doença a subirem de 152 para 173 nas últimas horas.

Com os três primeiros casos da doença a serem declarados hoje no Botsuana, são agora 47 os países e territórios africanos com registo da doença.