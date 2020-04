África com mais de 8.500 casos e 360 mortes O número de mortes provocadas pela Covid-19 em África subiu para 360 nas últimas horas num universo de mais de 8.500 casos registados em 50 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia naquele continente. nacional Lusa nacional/africa-com-mais-de-8-500-casos-e-360-mortes_5e89a18b1a16c91991bf5a4c





Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (CDC Africa), nas últimas 24 horas o número de mortes registadas subiu de 313 para 360 com as infeções confirmadas a passarem de 7.741 para 8.536.

O CDC África registou também 710 doentes recuperados após a infeção, mais 70 do que os registados no sábado.