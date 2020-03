África com mais de 60 mortes e quase 2.500 casos África registou mais de 60 mortes e quase 2.500 casos de infeções pelo novo coronavírus em 47 países e territórios, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia da covid-19. nacional Lusa nacional/africa-com-mais-de-60-mortes-e-quase-2-500_5e7b4fa095e8c81945180cd9





No total, estão contabilizados neste continente 2.421 casos de infeção desde o início da pandemia e 64 mortes, de acordo com dados do primeiro boletim diário do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças (CDC) da União Africana, que reporta dados registados até às 09:30 de Adis Abeba (06:30 horas de Lisboa).

O África CDC regista mortes pela covid-19 em 14 países africanos: Argélia, Burkina Faso, Camarões, República Democrática do Congo (RDCongo), Egito, Gabão, Gâmbia, Gana, Maurícias, Marrocos, Nigéria, Sudão, Tunísia e Zimbabué.