Adiado julgamento sumário dos membros do Movimento Independentista de Cabinda O julgamento sumário de membros do Movimento Independentista de Cabinda (MIC) detidos desde o dia 10 de dezembro em Cabinda, Angola, foi adiado por "falta de alguns elementos que comprovam às acusações", anunciou o movimento na terça-feira.





"O julgamento (...) não teve lugar, pois o meritíssimo juiz do Tribunal Judicial da Comarca de Cabinda, dr. Alberto Sabalo, recusou realizar o julgamento por falta de alguns elementos que comprovam as acusações", afirma em comunicado o secretário para Informação e Comunicação do MIC, Sebastiao Macaia.

Segundo Sebastiao Macaia, o juiz devolveu, entretanto, "os processos ao Ministério Público para proceder em conformidade à lei, para que reúna os elementos suficientes que comprovem às acusações".