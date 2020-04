Açores vão ficar com 79 ventiladores para enfrentar pandemia Os Açores vão ficar com 79 ventiladores para enfrentar a pandemia de covid-19, aguardando ainda a chegada de alguns equipamentos doados por entidades ou movimentos cívicos, afirmou hoje a secretária regional da Saúde. nacional Lusa nacional/acores-vao-ficar-com-79-ventiladores-para_5e8b08ad79a1b71956bfb22a





Ouvida esta manhã, por videoconferência, em sede de comissão parlamentar, Teresa Luciano declarou que a região partiu para este surto com 53 ventiladores no total, mas que com as "várias doações" esse número vai aumentar para 79, a maior parte divididos pelos três hospitais dos Açores: em Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta.

No que se refere aos testes à covid-19, a região está neste momento preparada para fazer 200 diariamente, número que em breve vai avançar para os 500: "Não há falta de capacidade" nesta altura, afirmou a governante.

Também presente na audição, o responsável da Autoridade de Saúde dos Açores, Tiago Lopes, definiu como "bastante benéfico" o cerco sanitário implementado nos seis concelhos de São Miguel, que tem reduzido "as interações ao mínimo" e ajudado na procura de cadeias de transmissão do novo coronavírus.

A audição de Teresa Luciano marca o arranque de uma série de reuniões parlamentares onde serão ouvidos os vários membros do Governo dos Açores a propósito da covid-19.

A Autoridade de Saúde dos Açores anunciou no domingo ter detetado mais um caso positivo de covid-19 na região, elevando para 67 o número de infetados, e referiu que as ilhas de Santa Maria, Flores e Corvo se mantêm sem casos positivos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 68 mil.

