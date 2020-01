Abel Matos Santos desiste da corrida à liderança do CDS-PP e pede voto em Rodrigues dos Santos Abel Matos Santos anunciou hoje que desiste da candidatura à liderança do CDS-PP, em favor de Francisco Rodrigues dos Santos, considerando que só o líder da Juventude Popular garante a mudança no partido. nacional Lusa nacional/abel-matos-santos-desiste-da-corrida-a_5e2cabe2f0a7d51282988088





"Tendo ouvido tudo e todos, só há neste momento uma pessoa que reúne as condições para mudar, e essa pessoa é o Francisco Rodrigues dos Santos", disse, perante os aplausos de muitos congressistas.

A votação das moções de estratégia global decorrerá no final da apresentação das moções, até às 02:30, no 28.º Congresso do CDS-PP, que decorre até domingo no Parque de Exposições de Aveiro.

